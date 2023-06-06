На цій зустрічі український очільник обговорює питання підриву Каховської ГЕС. Крім цього, він також підняв теми підтримки України союзниками та членства нашої країни в НАТО.

Дивіться також Найбільша рукотворна катастрофа в Європі, – Зеленський про теракт на Каховській ГЕС

Зеленський зустрівся з українськими журналістами

Президент України 6 червня запросив українських журналістів до своєї офіційної резиденції у Маріїнському палаці у Києві. З ними він обговорює нагальні теми, які хвилюють суспільство нашої країни.

Зеленський проводить пресконференцію з українськими журналістами: дивіться відео

На пресконференції президент України обговорив пошкодження аміакопроводу на Харківщині. За його словами, на цей прикрий випадок мають відреагувати у світі, зокрема в Латинській Америці.

Крім цього, Зеленський розповів про надання Україні західних винищувачів F-16. Він запевнив, що наші партнери говорі надати потужну кількість літаків.

Також український очільник сказав про деталі зустрічі з представником Папи Римського. Президент зазначив, що вони обговорили питання повернення українських дітей.

Нещодавно Зеленський зустрівся з представником Папи Римського