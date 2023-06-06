На цій зустрічі український очільник обговорює питання підриву Каховської ГЕС. Крім цього, він також підняв теми підтримки України союзниками та членства нашої країни в НАТО.
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Зеленський зустрівся з українськими журналістами
Президент України 6 червня запросив українських журналістів до своєї офіційної резиденції у Маріїнському палаці у Києві. З ними він обговорює нагальні теми, які хвилюють суспільство нашої країни.
Зеленський проводить пресконференцію з українськими журналістами: дивіться відео
На пресконференції президент України обговорив пошкодження аміакопроводу на Харківщині. За його словами, на цей прикрий випадок мають відреагувати у світі, зокрема в Латинській Америці.
Крім цього, Зеленський розповів про надання Україні західних винищувачів F-16. Він запевнив, що наші партнери говорі надати потужну кількість літаків.
Також український очільник сказав про деталі зустрічі з представником Папи Римського. Президент зазначив, що вони обговорили питання повернення українських дітей.
Нещодавно Зеленський зустрівся з представником Папи Римського
- Представник Папи Римського Маттео Дзуппі 6 червня прибув з візитом до України, а саме до Києва. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
- Під час зустрічі вони обговорили гуманітарну допомогу Ватикану Україні. Крім цього, Зеленський наголосив, що єдиний спосіб припинити кровопролиття – перемогти Росію.
- Київ та Ватикан також домовилися співпрацювати, щоб повернути українських дітей додому. Наприкінці зустрічі Маттео Дзуппі передав Володимиру Зеленському лист від Папи Римського.