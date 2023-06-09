Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, Венгрию в этом вопросе можно "купить".

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Венгрия ведет корыстную игру

Рамиз Юнус отметил, что в 2008 году не Венгрия помешала вступлению Украины в НАТО, это сделали Германия и Франция. Сегодня они тоже "не очень радуются" будущему вхождению нашей страны в Альянс.

Это далеко не Венгрия. Венгрию можно "купить", она ведет корыстную и денежную игру. Она "высасывает" все, что может, из России и Евросоюза. А Германия – это самая богатая страна Европы. У немцев другая тактика, с ними нельзя решить за деньги,

– убежден он.

Политолог подчеркнул, что проблема с Германией состоит в тесных отношениях германских политиков с Россией.

По его мнению, Украине могут помочь Великобритания, Польша, страны Балтии, Румыния и Турция.

Юнус о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

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