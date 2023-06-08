Глава украинского ведомства пояснил, до каких пор страны Североатлантического альянса не будут отправлять войска в Украину. Об этом министр рассказал 8 июня в эфире "Сниданка с 1+1", пишет 24 Канал.
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Что сказал Кулеба о заявлении эксгенсека НАТО
До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. К тому же мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Однако глава украинского МИД пояснил, что когда мы станем членами НАТО, то украинские бригады будут стоять в других странах Альянса и защищать их.
Кроме того, министр объяснил, что членство Украины в НАТО не может завершить эту войну, однако оно будет предотвращать новые войны.
Что заявил бывший генсек Альянса
- Генеральный секретарь НАТО в 2009 – 2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины.
- Однако это может произойти только тогда, когда Североатлантический союз не сможет принять конкретные решения во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Речь идет о шагах по членству Украины в НАТО или гарантиях безопасности.
- По словам Расмуссена, индивидуально могут начать действовать некоторые страны. Экс-чиновник сказал: "И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах".