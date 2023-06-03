В то же время, украинский лидер сказал, что давление на Альянс растет и он требует от Украины конкретных гарантий безопасности на пути к членству.

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Зеленский сказал, что не ожидает, что Украина вступит в НАТО, пока продолжаются боевые действия, но хочет получить обещание, что ее примут после войны.

Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите,

– подчеркнул он.

На вопрос, думает ли украинский лидер, что такой сигнал будет, он ответил: "Я не знаю. Честно говоря, не знаю".

А как насчет оружия

Зеленский сказал, что он благодарен западным странам за поставку систем вооружения, но поставки должны быть быстрее и в большем количестве, поскольку задержки стоят жизней.

В частности, по его словам, Украина нуждается в большем количестве ракетных батарей Patriot, которые состоят из:

нескольких пусковых установок,

мощного радара,

станции управления и другого вспомогательного оборудования для защиты своих городов и войск на передовой.

Сейчас Украина имеет минимум две батареи Patriot, но Зеленский заявил, что хотел бы иметь их 50, поскольку это единственная система, способная перехватывать некоторые российские ракеты.

Шансы Украины на вступление в НАТО

После начала полномасштабной войны каждый раз, комментируя вопрос вступления Украины в НАТО, генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что прежде всего государству следует одержать победу. В то же время он отметил – все члены блока согласны – будущее Украины в НАТО.

Отметим, что в июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, куда отправится и Зеленский. Комментируя предстоящую встречу, президент отмечал: "Еженедельно добавляем смысл для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас сработало".