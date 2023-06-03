Об этом 24 Каналу рассказал азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. Он добавил, что Украина не примет никакого хитроумия и двусмысленности, нужна конкретика.

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Решение почти принято

По мнению политолога, судьбоносные решения относительно вступления Украины в ЕС и НАТО уже почти приняты, но их не озвучивают.

Тенденция идет к тому, что в Вильнюсе будет что-то конкретное, об этом в одном из своих выступлений заявил Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в Вильнюс будет свидетельствовать о результатах саммита НАТО, ведь просто так он никуда не летает,

– сказал Юнус.

На заседании министров иностранных дел в Осло также идет тенденция усиления поддержки Украины перед саммитом в Вильнюсе.

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Последнее слово за США

В вопросе вступления Украины в НАТО самой важной позиция Соединенных Штатов Америки. США всегда могут нажать. Главное дождаться от них решения или официального заявления.

В Осло государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает от саммита в Вильнюсе политической декларации. Его слова свидетельствуют о возможных наработках по этой теме.

Переговоры продолжаются, однако конкретно вопрос еще не решен,

– отметил азербайджанский политолог.

По его мнению, США, возможно, приняли политическое решение, но не знают как его оформить, чтобы удовлетворить все 27 стран и его никто не заблокировал.

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