Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на летнем саммите НАТО страны должны обеспечить гарантии безопасности для Украины перед вступлением в Альянс и сделать шаг к членству Украины в нем. Также он сообщил, что уже обратился к 31 министру иностранных дел перед неформальной встречей в Осло.

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Кулеба отметил и важность усиления институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО. С этими тремя шагами успеха саммита он выступил перед 31 главой внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые будут принимать повестку дня саммита 31 мая и 1 июня. Неформальная встреча министров проходит в Осло, столице Норвегии.

Ранее Йенс Столтенберг, генсек НАТО, уже сообщал, что на саммите примут и расширение комплексного пакета помощи Украине, и согласно ему ВСУ получат новое вооружение.

Я ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу, в рамках которой мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартам, доктринам и оборудованию НАТО и стать полностью совместимыми с НАТО.

– заявил он.

Но на скорейшее вступление Украины в Альянс надеяться не стоит. Украина подала заявление еще в сентябре 2022 года, но Столтенберг считает, что говорить о присоединении к НАТО бессмысленно, если Киев не выиграет войну против России.

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