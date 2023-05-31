Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на летнем саммите НАТО страны должны обеспечить гарантии безопасности для Украины перед вступлением в Альянс и сделать шаг к членству Украины в нем. Также он сообщил, что уже обратился к 31 министру иностранных дел перед неформальной встречей в Осло.
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Что Украина хочет получить от саммита НАТО в Вильнюсе
Кулеба отметил и важность усиления институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО. С этими тремя шагами успеха саммита он выступил перед 31 главой внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые будут принимать повестку дня саммита 31 мая и 1 июня. Неформальная встреча министров проходит в Осло, столице Норвегии.
Ранее Йенс Столтенберг, генсек НАТО, уже сообщал, что на саммите примут и расширение комплексного пакета помощи Украине, и согласно ему ВСУ получат новое вооружение.
Я ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу, в рамках которой мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и оборудования советской эпохи к стандартам, доктринам и оборудованию НАТО и стать полностью совместимыми с НАТО.
– заявил он.
Но на скорейшее вступление Украины в Альянс надеяться не стоит. Украина подала заявление еще в сентябре 2022 года, но Столтенберг считает, что говорить о присоединении к НАТО бессмысленно, если Киев не выиграет войну против России.
Какие шансы у Украины войти в НАТО
- Михаил Подоляк прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости победить в войне до вступления в Альянс. Он определил причины, почему Украина станет членом НАТО. В частности, Подоляк убежден, что победа Украины подтолкнет Запад к прогрессивному развитию.
- В то же время, некоторые страны Альянса выступают резко против вступления Украины в НАТО. Это объясняется их опасениями о том, что их военным придется ехать на войну в Украине. Но в будущем победа над Россией даст Украине преимущества для вступления.
- Также западные СМИ объяснили, может ли Украина войти в НАТО с оккупированными территориями. Исторически такие примеры уже были – в частности, с Западной Германией, однако такой сценарий очень маловероятен.