Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, на літньому саміті НАТО країни мають забезпечити гарантії безпеки для України перед вступом до Альянсу та зробити крок до членства України в ньому. Також він повідомив, що вже звернувся до 31 міністра закордонних справ перед неформальною зустріччю в Осло.

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Що Україна хоче отримати від саміту НАТО в Вільнюсі

Кулеба наголосив і на важливості посилення інституційних зв'язків та допомоги між Україною та НАТО. З цими трьома кроками успіху саміту він виступив перед 31 очільником зовнішньополітичних відомств країн НАТО, що ухвалюватимуть порядок денний саміту 31 травня та 1 червня. Неформальна зустріч міністрів проходить в Осло, столиці Норвегії.

Раніше Єнс Столтенберг, генсек НАТО, вже повідомляв, що на саміті ухвалять і розширення комплексного пакета допомоги Україні, і згідно з ним ЗСУ отримають нове озброєння.

Я очікую, що ми узгодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянської епохи до стандартів, доктрин і обладнання НАТО і стати повністю сумісними з НАТО,

– заявив він.

Та на швидкий вступ України до Альянсу сподіватися не варто. Україна подала заяву ще у вересні 2022 року, та Столтенберг вважає, що говорити про приєднання до НАТО безглуздо, якщо Київ не виграє війну проти Росії.

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