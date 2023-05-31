Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, на літньому саміті НАТО країни мають забезпечити гарантії безпеки для України перед вступом до Альянсу та зробити крок до членства України в ньому. Також він повідомив, що вже звернувся до 31 міністра закордонних справ перед неформальною зустріччю в Осло.
Читайте також Росія боїться не вступу України в НАТО: у чому насправді була річ
Що Україна хоче отримати від саміту НАТО в Вільнюсі
Кулеба наголосив і на важливості посилення інституційних зв'язків та допомоги між Україною та НАТО. З цими трьома кроками успіху саміту він виступив перед 31 очільником зовнішньополітичних відомств країн НАТО, що ухвалюватимуть порядок денний саміту 31 травня та 1 червня. Неформальна зустріч міністрів проходить в Осло, столиці Норвегії.
Раніше Єнс Столтенберг, генсек НАТО, вже повідомляв, що на саміті ухвалять і розширення комплексного пакета допомоги Україні, і згідно з ним ЗСУ отримають нове озброєння.
Я очікую, що ми узгодимо багаторічну програму, в рамках якої ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянської епохи до стандартів, доктрин і обладнання НАТО і стати повністю сумісними з НАТО,
– заявив він.
Та на швидкий вступ України до Альянсу сподіватися не варто. Україна подала заяву ще у вересні 2022 року, та Столтенберг вважає, що говорити про приєднання до НАТО безглуздо, якщо Київ не виграє війну проти Росії.
Які шанси в України ввійти в НАТО
- Михайло Подоляк прокоментував заяву Столтенберга про необхідність перемогти у війні для вступу у Альянс. Він визначив причини, чому Україна стане членом НАТО. Зокрема, Подоляк переконаний, що перемога України підштовхне Захід до прогресивного розвитку.
- Водночас деякі країни Альянсу виступають різко проти вступу України до НАТО. Це пояснюється їхніми побоюваннями про те, що їхнім військовим доведеться їхати на війну в Україні. Але у майбутньому перемога над Росією дасть Україні переваги для вступу.
- Також західні ЗМІ пояснили, чи може Україна ввійти в НАТО з окупованими територіями. Історично такі приклади вже були – зокрема з Західною Німеччиною, проте такий сценарій дуже малоймовірний.