Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала назвал четыре причины, почему Украина обязательно вступит в НАТО. По его словам, вступление в Альянс уменьшит агрессивные намерения других стран.

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"Украина будет неотделимой частью новой системы безопасности мира, где ключевым элементом будет НАТО, что существенно уменьшит агрессивные намерения других стран. Потому что не только Россия имеет такие намерения, есть и другие страны. Украина как победитель в войне с Россией, которая является членом Альянса, – это важное дополнение к репутационному весу НАТО", – отметил он.

Украина вступит в НАТО

Михаил Подоляк отметил, что уже давно говорится о том, что Украина обязательно вступит в Европейский Союз и НАТО. Это важное событие как для нашей страны, так и мира.

Разумеется, это не дни и не недели, а месяцы, ведь там много бюрократических процедур. Это абсолютная истина, нет смысла о чем-либо другом говорить после такой победы. Это будет важно и символично для Альянса, Запада и демократического мира,

– убежден чиновник.

Советник главы ОПУ определил четыре причины, почему Украина станет членом НАТО:

Авторитаризм проиграл; Украина имеет мощную вооруженную поддержку от стран НАТО; Украина очень эффективно использует оружие во время войны. Опыта современной войны такого масштаба нет ни в одной стране, включая Соединенные Штаты Америки; Победа Украины будет существенно подталкивать Запад к прогрессивному развитию.

"Это будет дополнительным стимулом сказать, что демократия – это единственная фундаментально верная конструкция отношений между государством и обществом. И консолидировано в рамках единого пространства НАТО и ЕС можно существовать с абсолютными гарантиями безопасности", – добавил Подоляк.

Подоляк о вступлении Украины в Альянс: смотрите видео

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