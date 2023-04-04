Генсек Альянса подчеркнул, что страны-члены сосредоточились на сохранении суверенитета Украины. Важной составляющей является усиление военной мощи нашего государства.
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Двери для Украины в НАТО всегда открыты
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без победы в войне вступление в блок не будет иметь смысла, поэтому сейчас члены Альянса делают все возможное, чтобы обеспечить нашу страну в военном и экономическом плане.
Первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является усиление поддержки летальным и нелетальным оружием,
– сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО рассматривает варианты развития политических отношений с нашей страной и намерена расширить работу над долгосрочными реформами. В то же время глава Альянса заверил, что позиция НАТО относительно заявки Украины остается неизменной и дверь для нашей страны остается открытой.
Блок НАТО: последние новости
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