Финляндия станет уже 31 членом Североатлантического союза. Теперь граница России с НАТО будет еще больше.

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"Это историческая неделя"

Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО уже завтра, 4 апреля. Генсек подчеркнул, что это историческая неделя.

Завтра мы приветствуем Финляндию, которая стала 31-м членом НАТО. Финляндия становится более безопасной, а наш альянс крепче. Мы впервые поднимем флаг Финляндии возле штаб-квартиры НАТО,

– подчеркнул Столтенберг.

Обратим внимание, что во вторник в Брюсселе начнется встреча министров иностранных дел. К слову, в ней примет участие и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Офис президента Финляндии сообщает, что Саули Ниинисте также едет на эту встречу. Кроме того, подтверждают, что уже завтра станут членом оборонного Альянса.

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Что этому предшествовало

Ратификация членства Финляндии в НАТО завершилась 31 марта. Последней страной, ратифицировавшей вступление, стала Турция. Далее соответствующий документ должны были направить в Вашингтон.