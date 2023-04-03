Фінляндія стане вже 31 членом Альянсу. Тепер кордон Росії з НАТО буде ще більшим.

До теми Як тобі таке, Путін: ратифікація членства Фінляндії в НАТО завершена

"Це історичний тиждень"

Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО вже завтра, 4 квітня. Генсек підкреслив, що це історичний тиждень.

Завтра ми вітаємо Фінляндію, яка стала 31-м членом НАТО. Фінляндія стає безпечнішою, а наш Альянс міцнішим. Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії біля штаб-квартири НАТО,

– підкреслив Столтенберг.

Зауважимо, що у вівторок у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ. До речі, у ній візьме участь і глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Офіс президента Фінляндії повідомляє, що Саулі Нііністьо також їде на цю зустріч. Окрім того, підтверджують, що вже завтра стануть членом оборонного Альянсу.

Дивіться також Фрайкори, дивізія СС і "м'ясні атаки": де в історії шукати реальний прототип ПВК "Вагнера"

Що цьому передувало

Ратифікація членства Фінляндії в НАТО завершилася 31 березня. Останньою країною, яка ратифікувала вступ, стала Туреччина. Далі відповідний документ мали направити до Вашингтона.

Зверніть увагу! Протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією складає близько 1 300 кілометрів. Тож держава-агресорка буде ще ближче до НАТО.