Єнс Столтенберг наприкінці березня зробив дуже оптимістичну заяву. Він заявив, що Фінляндія вже найближчими днями стане членом НАТО.

Зверніть увагу Парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

Це може статися практично у будь-який день. Якщо намагатися вгадати, то це може бути, наприклад, понеділок чи вівторок,

– заявив Столтенберг.

Тепер процес ратифікації заявки у Туреччині офіційно завершений. Турецький парламент схвалив членство Фінляндії у НАТО одноголосно. Тепер відповідний документ мають направити до Вашингтона.

Туреччина – остання країна, яка мала схвалити членство Фінляндії у НАТО. Раніше свою згоду на членство країни в Альянсі дала Угорщина.

Що кажуть у Фінляндії

Пекка Хаавісто – глава міністерства закордонних справ Фінляндії назвав трохи пізніший термін остаточного вступу. Він заявив: він сподівається, що країна увійде до НАТО приблизно через два тижні. Жодних перешкод на цьому шляху не очікують.

У Фінляндії сподіваються, що Туреччина якнайшвидше направить документ до Вашингтона. Це – важливо, адже саме там зберігаються документ про вступ усіх країн-союзниць до Альянсу.