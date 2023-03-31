Відтак, найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Фінляндія посилить НАТО

Зауважимо, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. До речі, генсек уже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим,

– сказав Столтенберг.

Він також додав, що країна забезпечена дуже боєздатними силами, має розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство значно підсилить НАТО.

Швецію теж чекають у НАТО

Столтенберг запевнив, що він з нетерпінням чекає можливості якнайшвидше привітати Швецію як повноправного члена сім'ї НАТО.

"Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак після гучного скандалу у Стокгольмі Туреччина не поспішає погоджувати вступ Швеції до НАТО.

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