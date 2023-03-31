Следовательно, в ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Финляндия усилит НАТО

Все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии. Кстати, генсек уже поздравил финского президента Саули Нииностьо с этим историческим событием.

Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО – сильнее,

– сказал Столтенберг.

Он также добавил, что страна снабжена очень боеспособными силами, имеет расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство значительно усилит НАТО.

Швецию тоже ждут в НАТО

Столтенберг заверил, что он с нетерпением ждет возможности поскорее поздравить Швецию как полноправного члена семьи НАТО.

"Союзники соглашаются, что скорое завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех", – сказал Столтенберг.

Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако после громкого скандала в Стокгольме Турция не спешит согласовывать вступление Швеции в НАТО.

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