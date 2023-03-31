Заметим, что предшествовало этому подписание законопроекта о членстве Финляндии в НАТО. Его во время заседания парламента подписал президент страны Саули Нииностио.
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Лед между Турцией и Финляндией тронулся
Турция была последней страной, ратифицировавшей соответствующий протокол. Накануне это уже сделала Венгрия, которая медлила с этим решением.
К слову, еще 23 марта 2023 согласовал членство Финляндии в НАТО Комитет по иностранным делам Турции. После этого стало ясно, что окончательное решение должен принять парламент.
30 марта на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции на этом вопросе поставили точку, согласовав вступление Финляндии в Альянс.
Финляндия может вступить в НАТО летом
- Заметим, что 17 марта Турция и Венгрия сделали официальные заявления. В них говорилось, что вступление Финляндии в Альянс ратифицируют отдельно от Швеции. Что касается шведской заявки, то работа над ее ратификацией будет продолжена.
- Йенс Столтенберг, генсек НАТО, отметил, что решение Турции укрепляет безопасность стран. В то же время, он в ожидании того, что Альянс вскоре сможет пополнить также Швеция.
- Если говорить об официальном вступлении двух государств в Альянс, если все пойдет по плану, то оно может состояться летом. Формально к НАТО Финляндия и Швеция могут присоединиться 11 июля во время саммита в Вильнюсе.