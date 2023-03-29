Возможно ли нападение России на Молдову, рассказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.
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Я говорил и повторяю, что мы не видим риска неизбежного военного нападения на Молдову со стороны России. По очень простым причинам: у них не хватает ресурсов, чтобы доехать до Одессы, Приднестровья и запереть петлю,
– подчеркнул Мирча Джоане.
В НАТО отмечают, что, несмотря на это, государство-агрессор продолжает применять весь арсенал гибридной войны против Молдовы. В частности, митинги против действующей власти – одна из попыток навредить демократическому режиму, сказал заместитель генсека.
"Попытка свергнуть избранный демократический режим является активной операцией. Мобилизация политических сил, коммуникация, дезинформация, ложь используются в очень больших масштабах в Молдове (россиянами – 24 Канал)", – подчеркнул чиновник.
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Санду заявила, что Украина воюет и за Молдову
Ранее Майя Санду также оценила риски войны в ее государстве. Президента объяснила, почему, по ее мнению, Молдове пока не угрожает российская агрессия.
Санду подчеркнула: "Нет никакой опасности войны в Молдове, пока Украина воюет. Мы благодарны украинцам за их храбрость и свободолюбие".