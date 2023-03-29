Чи можливий напад Росії на Молдову, розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

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Я казав і повторюю, що ми не бачимо ризику неминучого військового нападу на Молдову з боку Росії. З дуже простих причин: у них не вистачає ресурсів, щоб доїхати до Одеси, Придністров'я і замкнути петлю,

– підкреслив Мірча Джоане.

У НАТО зазначають, що попри це, держава-агресорка продовжує застосовувати весь арсенал гібридної війни проти Молдови. Зокрема, мітингти проти чинної влади є однією зі спроб зашкодити демократичному режиму, сказав заступник генсека.

"Спроба повалити обраний демократичний режим є активною операцією. Мобілізація політичних сил, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в дуже великих масштабах у Молдові (росіянами – 24 Канал)", – наголосив високопосадовець.

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Санду заявила, що Україна воює і за Молдову

Раніше Майя Санду також оцінила ризики війни у її державі. Президента пояснила, чому, на її думку, Молдовіпоки що не загрожує російська агресія.

Санду наголосила: "Немає ніякої небезпеки війни в Молдові, поки Україна воює. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і волелюбність".