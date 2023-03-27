Подавляющее большинство депутатов Европарламента одобрило присоединение Финляндии к Альянсу. Голосование по вступлению Швеции в НАТО состоится позже, поскольку окончательное решение еще не было принято.

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Отмечается, что "за" проголосовали 182 из 199 депутатов, 6 – выступили против, а 11 – воздержались.

Финляндия уже приняла все законопроекты о членстве в НАТО во время заседания парламента в четверг, 23 марта. Турция также проголосовала за присоединение страны к Альянсу.