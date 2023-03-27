Переважна більшість депутатів Європарламенту схвалила приєднання Фінляндії до Альянсу. Голосування щодо вступу Швеції до НАТО відбудеться пізніше, оскільки остаточне рішення ще не прийняли.

Важливо Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Фінляндія за крок від НАТО

Зазначається, що "за" проголосувало 182 зі 199 депутатів, 6 – виступили проти, а 11 – утрималися.



Як проголосував парламент Угорщини / Фото 24.hu

Фінляндія вже прийняла всі законопроєкти щодо членства в НАТО під час засідання парламенту в четвер, 23 березня.

У той же день, 23 березня, Комітет із закордонних справ Туреччини погодив членство Фінляндії у НАТО. Остаточне рішення за парламентом країни, однак поки немає повідомлень щодо того, коли саме відбудеться голосування.