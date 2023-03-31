Зауважимо, що передувало цьому підписання законопроєкту про членство Фінляндії в НАТО. Його під час засідання парламенту підписав президент країни Саулі Нііністьо.

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Крига між Туреччиною та Фінляндією скресла

Туреччина була останньою країною, яка повинна була ратифікувати відповідний протокол. Напередодні це вже зробила Угорщина, яка також зволікала з цим рішенням.

До слова, ще 23 березня 2023 року погодив членство Фінляндії у НАТО Комітет з закордонних справ Туреччини. Після цього й стало зрозуміло, що остаточне рішення повинен ухвалити парламент.

Власне, 30 березня на Генеральній асамблеї Великих національних зборів Туреччини на цьому питанні поставили крапку, погодивши вступ Фінляндії до Альянсу.