Генсек Альянсу наголосив, що країни-члени зосередилися на збереженні суверенітету України. Важливою складовою є посилення військової міці нашої держави.
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Двері для України в НАТО завжди відчинені
Очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без перемоги у війні вступ до блоку не матиме сенсу, тому зараз члени Альянсу роблять все можливе, щоб забезпечити нашу країну у військовому та економічному плані.
Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є посилення підтримки летальною та нелетальною зброєю,
– сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО розглядає варіанти розвитку політичних відносин з нашою країною та планує розширити роботу над довгостроковими реформами. Водночас очільник Альянсу запевнив, що позиція НАТО щодо заявки України залишається незмінною і двері для нашої країни залишаються відкритими.
Блок НАТО: останні новини
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вже 4 квітня Фінляндія стане 31 членом Альянсу. Тепер кордон Росії з НАТО буде ще більшим.
- Також Столтенберг анонсував багаторічну програму для забезпечення оборони України. Обговорити цю допомогу він планує на зустрічі глав МЗС країн НАТО 4 – 5 квітня.
- Вперше з 2017 року відбудеться зустріч комісії Україна – НАТО, на яку був запрошений глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Раніше засідання не могло проходити через блокування Угорщини.