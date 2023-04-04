Генсек Альянсу наголосив, що країни-члени зосередилися на збереженні суверенітету України. Важливою складовою є посилення військової міці нашої держави.

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Двері для України в НАТО завжди відчинені

Очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без перемоги у війні вступ до блоку не матиме сенсу, тому зараз члени Альянсу роблять все можливе, щоб забезпечити нашу країну у військовому та економічному плані.

Тож першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є посилення підтримки летальною та нелетальною зброєю,

– сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО розглядає варіанти розвитку політичних відносин з нашою країною та планує розширити роботу над довгостроковими реформами. Водночас очільник Альянсу запевнив, що позиція НАТО щодо заявки України залишається незмінною і двері для нашої країни залишаються відкритими.

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