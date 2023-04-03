Глава МЗС Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Брюсселя упродовж 3 – 4 квітня. Міністр візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна – НАТО.
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Про що говоритимуть на засіданні комісії Україна – НАТО
Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Окрім того, Дмитро Кулеба детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України. Зокрема:
- нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів,
- посилення санкційного тиску на Росію,
- створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України,
- гуманітарну допомогу.
Це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року,
– наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.
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План візиту Дмитра Кулеби до Брюсселя / Інфографіка МЗС України
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Угорщина роками блокувала засідання комісії Україна – НАТО
Угорщина блокувала зустрічі ще з 2017 року, після того, як в Україні набув чинності закон про освіту. Відповідно до нього, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Будапешт вважає це "утиском" права угорської меншини здобувати освіту угорською.
У березні 2023-го генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.