Глава МЗС Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Брюсселя упродовж 3 – 4 квітня. Міністр візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна – НАТО.

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Про що говоритимуть на засіданні комісії Україна – НАТО

Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Окрім того, Дмитро Кулеба детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України. Зокрема:

  • нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів,
  • посилення санкційного тиску на Росію,
  • створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України,
  • гуманітарну допомогу.

Це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року,
– наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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План візиту Дмитра Кулеби до Брюсселя / Інфографіка МЗС України

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Угорщина роками блокувала засідання комісії Україна – НАТО

Угорщина блокувала зустрічі ще з 2017 року, після того, як в Україні набув чинності закон про освіту. Відповідно до нього, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Будапешт вважає це "утиском" права угорської меншини здобувати освіту угорською.

У березні 2023-го генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.