Глава МЗС Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Брюсселя упродовж 3 – 4 квітня. Міністр візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна – НАТО.

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Про що говоритимуть на засіданні комісії Україна – НАТО

Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Окрім того, Дмитро Кулеба детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України. Зокрема:

нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів,

посилення санкційного тиску на Росію,

створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України,

гуманітарну допомогу.

Це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року,

– наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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План візиту Дмитра Кулеби до Брюсселя / Інфографіка МЗС України

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Угорщина роками блокувала засідання комісії Україна – НАТО

Угорщина блокувала зустрічі ще з 2017 року, після того, як в Україні набув чинності закон про освіту. Відповідно до нього, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Будапешт вважає це "утиском" права угорської меншини здобувати освіту угорською.

У березні 2023-го генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.