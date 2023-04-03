Це станеться на зустрічі глав МЗС країн НАТО 4 – 5 квітня. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Цифра безпрецедентна: генсек НАТО назвав суму допомоги Україні

Що відомо про програму НАТО для забезпечення оборони України

За словами Столтенберга, мета НАТО – забезпечити оборону України, аби у майбутньому не повторити подібної збройної агресії.

Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати розробку багаторічної програми для України,

– заявив генсек Альянсу.

Так, затвердити багаторічну програму для забезпечення оборони України планують на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, яка відбудеться 4 – 5 квітня.

Столтенберг зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії члени НАТО вже надали Україні допомогу на суму близько 65 мільярдів євро.

Генсек додав, що союзники по НАТО зосереджують зусилля на тому, щоб Україна могла перемогти у боротьбі проти російської агресії. Окрім цього, у майбутньому вони допомагатимуть ЗСУ перейти до західних стандартів, що наблизить країну до членства в Альянсі.

Чи зможе зміна генсека НАТО вплинути на допомогу Україні

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Єнс Столтенберг не хоче продовження своїх повноважень та вже у жовтні цього року складе їх. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що генсек НАТО постійно наголошує на тому, що країни, які належать до Альянсу, мають підтримувати Україну.

На місце Столтенберга можуть претендувати – прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Подоляк вважає, що всі перераховані кандидати говорять про свою проукраїнську позицію. Він не думає, що відбудуться якісь кардинальні зміни в НАТО.