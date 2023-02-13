Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що Єнс Столтенберг посідає "вкрай позитивну позицію" у російсько-українській війні. Про це пише 24 Канал.
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Подоляк висловився про потенційних кандидатів
Подоляк наголосив, що Столтенберг абсолютно точно розуміє "природу цієї війни", він "точно та правильно розставляє акценти. Також представник ОП зазначив, що генсек НАТО постійно наголошує на тому, що країни, які належать до Альянсу, мають підтримувати Україну.
Він абсолютно точно говорить про те, що Росія має програти. І для цього потрібно зробити все необхідне. Тобто він на сьогодні є такою рушійною силою, яка допомагає Україні швидко отримувати і певні консультації, і певні необхідні координаційні дії щодо забезпечення зброєю,
– сказав Подоляк.
Подоляк наголосив, що всі перераховані кандидати говорять про свою проукраїнську позицію. Він не думає, що відбудуться якісь кардинальні зміни в НАТО.
"Змін позицій НАТО неможливо передбачити, тому що є конкретне розуміння того, як ця війна має закінчитися", – підкреслив Подоляк.
За словами радника керівника ОП, у війну вкладено дуже багато ресурсів, це свідчить про те, що це війна не між Росією та Україною, а між демократичним світом і між концепцією авторитарного домінування, що і сповідує Росія.
Столтенберг збирається залишити пост генсека НАТО
- У низці ЗМІ заявляли, що Єнс Столтенберг може залишитися на посаді генерального секретаря НАТО. Проте в Альянсі стверджують, що його каденція завершиться в жовтні, як і планувалося.
- Видання Welt, посилаючись на джерела, заявило, що між 30 країнами-членами НАТО існує певна неофіційна домовленість щодо продовження терміну повноважень Столтенберга до квітня 2024 року. Офіційно термін його повноважень має закінчитися 30 вересня.
- Видання заявило, що таке рішення хочуть ухвалити через "видатні досягнення Столтенберга для НАТО", зокрема на тлі війни в Україні, та для гарантії "стабільності на чолі Альянсу в складний час".
- Речниця Столтенберга цю інформацію спростувала. Вона пояснила, що мандат посадовця і так тричі продовжували з 2014 року. Тож Столтенберг піде з посади генсека НАТО в жовтні, як і планував, і не має наміру домагатися ще одного продовження повноважень.