Про це 8 лютого розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Допомога від НАТО та союзників

Столтенберг відзначив незамінну роль США, додавши, що Європа та Канада також активізувалися, надаючи більш ніж половину загальної допомоги. В допомогу він включає не лише зброю, а й прийом біженців.

Секретар НАТО згадав й про те, що Росія готується до нових наступів, тому союзники та партнери повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй для повернення території та перемоги як суверенної держави.

Путін почав цю загарбницьку війну. І він може закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з України,

– сказав Столтенберг.

Він також заявив, що якщо Путін переможе, це не лише буде трагедією для України, а й надішле чіткий сигнал іншим авторитарним режимам, що вони можуть використовувати силу для досягнення своїх цілей, маючи на увазі Пекін, який "уважно спостерігає й отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення".

До слова, у 2023 році Україні необхідні 38 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит бюджету. Однак ці гроші підуть не на військові витрати, а профінансують соціальні видатки та інші невійськові видатки бюджету.