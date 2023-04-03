Это произойдет на встрече глав МИД стран НАТО 4 – 5 апреля. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Цифра беспрецедентна: генсек НАТО назвал сумму помощи Украине

Что известно о программе НАТО по обеспечению обороны Украины

По словам Столтенберга, цель НАТО – обеспечить оборону Украины, чтобы в будущем не повторить подобную вооруженную агрессию.

Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины,

– заявил генсек Альянса.

Так, утвердить многолетнюю программу по обеспечению обороны Украины планируют на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая состоится 4 – 5 апреля.

Столтенберг отметил, что с начала полномасштабного вторжения России члены НАТО уже предоставили Украине помощь на сумму около 65 миллиардов евро.

Генсек добавил, что союзники по НАТО сосредотачивают усилия, чтобы Украина могла победить в борьбе против российской агрессии. Кроме того, в будущем они будут помогать ВСУ перейти к западным стандартам, что приблизит страну к членству в Альянсе.

Сможет ли смена генсека НАТО повлиять на помощь Украине

Недавно в СМИ появилась информация, что Йенс Столтенберг не хочет продления своих полномочий и уже в октябре этого года сложит их. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что генсек НАТО постоянно подчеркивает, что страны, принадлежащие к Альянсу, должны поддерживать Украину.

На место Столтенберга могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Подоляк считает, что все перечисленные кандидаты говорят о своей проукраинской позиции. Он не думает, что произойдут какие-либо кардинальные изменения в НАТО.