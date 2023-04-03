Чого очікувати від завтрашнього засідання – передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також Вже завтра у Росії стане більший кордон з НАТО: Фінляндія офіційно стане 31-м членом Альянсу

Фінляндія офіційно вступить у НАТО

Завтра, 4 квітня, Фінляндія офіційно отримає статус 31 члена НАТО. У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться церемонія підняття прапору Фінляндії за участю генерального секретаря Єнса Столтенберга та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, у штаб-квартирі НАТО. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії, безпеки Північних країн і для НАТО в цілому,

– сказав Столтенберг.

Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі залишили вільний флагшток для прапора Фінляндії / Фото Софії Назаренко

За словами очільника НАТО, від завтра Фінляндія буде брати участь у всіх зустрічах, заходах, військових структурах Альянсу. Туреччина, яка останньою ратифікувала вступ Фінляндії, передасть документи на зберігання США.

Після цього Фінляндія офіційно отримає статус члена Альянсу. Столтенберг зазначив, що Фінляндія демонструє найшвидший процес ратифікації в сучасній історії Північноатлантичного Альянсу.

Фінляндія стала однією із небагатьох європейських країн, яка майже не зменшувала інвестиції в оборону після завершення холодної війни.

За словами очільника НАТО, після отримання офіційного членства Фінляндія виведе на лінію фронту частину своїх бойових сил і продовжить інвестувати в передові літаки F-35 п'ятого покоління. Крім того, від завтра збільшиться кордон Росії з НАТО.

Столтенберг наголосив, що, оголосивши повномасштабну війну Україні, Путін хотів відкинути кордони НАТО до 1997 року і отримав протилежний результат. Альянс відкритий до приєднання нових членів і Москва не має право вирішувати майбутнє інших держав.

Кулеба у НАТО: що будуть обговорювати

Завтра у Брюсселі відбудеться комісія "Україна – НАТО" за участі очільника МЗС України Дмитра Кулеби. Зустріч комісії на рівні міністрів відбудеться вперше з 2017 року, яку роками блокувала Угорщина.

Також у засіданні візьмуть участь представники Фінляндії та Швеції. Столтенберг заявив, що періодично зустрічі відбувалися на рівні послів і ця платформа є важливою для посилення відносин Альянсу з Україною.

Генсек Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають допомогти Україні завершити війну і не допустити агресії у майбутньому. Також союзники можуть наблизити Україну до західних стандартів армії, що у майбутньому буде сприяти вступу до Альянсу.

Тому завтра партнери будуть обговорювати довгостроковий план щодо підтримки України.

Я очікую, що коли міністри закордонних справ зустрінуться завтра та післязавтра, вони розпочнуть узгоджувати довгострокові партнерства. Для того, щоб ми розуміли як не лише припинити цю брутальну війну, а й щоб наблизити до НАТО (Україну – 24 Канал) при втіленні реформ інституцій безпеки та оборони,

– сказав Столтенберг.

За його словами, Україна має перейти від військової техніки та доктрини колишнього радянського союзу до стандартів та доктрини НАТО. Крім того, Столтенберг зазначив, що наразі існує нагальна потреба підтримувати Україну летальною зброєю, однак нелетальна допомога також є вкрай важливою.

Він наголосив, що сучасні бойові танки та бронетехніка можуть змінити ситуацію на передовій та дозволити українським захисникам звільнити більше окупованих територій.

Щодо членства України в НАТО, то позиція Альянсу залишається незмінною. Україна зможе приєднатися до НАТО лише після перемоги у війні з Росією. Наразі головна задача – це збереження суверенітету.

"Основна увага зараз приділяється тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава Європи. Без цього питання членства втратить свою актуальність. Отже, перший крок до членства полягає в забезпеченні перемоги Україні", – заявив Єнс Столтенберг.

Очільник НАТО зауважив, що він не може назвати точну дату завершення війни, але завірив, що члени Альянсу докладають дуже великих зусиль для перемоги України. Завтра Столтенберг також буде закликати продовжувати підтримку та надавати летальну, нелетальну, економічну та фінансову допомогу.

Генсек Альянсу заявив, що він з партнерами буде спостерігати за розвитком політичних стосунків України з НАТО.

У нас є певні думки з приводу того, яким чином ми можемо розширити нашу роботу у більш довгостроковій перспективі в розбудові інституцій, в продовженні реформ, в переході на нові стандарти, в забезпеченні взаємосумісності для наближення України до родини НАТО,

– сказав він.

Генеральний секретар також привітав мирний план президента Володимира Зеленського. Проте Столтенберг наголосив, що у Кремлі не готові до припинення бойових дій.

"Немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Він готується до нової війни, ось чому ми єдині у своїй рішучості продовжувати курс та підтримувати Україну скільки завгодно", – сказав очільник НАТО.

За словами керівника Альянсу, Путін намагається використовувати ядерну зброю як спосіб залякування та примусу до припинення підтримки України.

Проте НАТО буде продовжувати надавання підтримки і слідкувати за тим, що робить Росія. Наразі жодних змін в ядерній позиції Росії не було зафіксовано.

Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Кулеба проведе переговори у контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Також будуть підняті питання постачання озброєння та виробництва боєприпасів, посилення санкцій й створення спецтрибуналу для Путіна.

Швеція приєднається до НАТО після Фінляндії

Хоча Фінляндія та Швеція одночасно подали офіційні заявки на членство в НАТО 18 травня 2022 року, Швеція не стане офіційним учасником Альянсу завтра.

Генеральний секретар Альянсу впевнений, що Швеція отримає членство і це є пріоритетом для НАТО. Наразі Фінляндія та Швеція мають спеціальний статус. Зокрема, Швеція може брати участь у військових та цивільних діях видах діяльності Альянсу.

Можливо є таке враження, що Швецію залишають позаду, але це не так. Вона повністю інтегрована у військову структуру НАТО,

– заявив Єнс Столтенберг.

За його словами, у разі будь-якої загрози Швеції, члени Альянсу нададуть допомогу. Столтенберг наголосив, що Швеція офіційно приєднається до НАТО незабаром. Крім того, він заявив, що після остаточного приєднання Фінляндії завтра, Швеція буде ще в більшій безпеці.