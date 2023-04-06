Путь Украины в НАТО продолжается. В частности, Анджей Дуда – президент Польши – заявил, что официальная Варшава пытается получить дополнительные гарантии безопасности от Альянса для Украины.

Обратите внимание В НАТО высказались о предстоящем контрнаступлении Украины

О чем говорится в резолюции

Тем временем сейм Литвы принял историческую резолюцию. В ней говорится, что Украину необходимо пригласить вступить в НАТО уже во время саммита Альянса в Вильнюсе. Кроме того, стоит "подписать протоколы о присоединении и начать процесс ратификации, как только разрешат условия".

Жигимантас Павильонис – глава парламентского комитета по иностранным делам – подчеркнул, что его страна против "серых зон" в вопросе безопасности.

Мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право ветировать членство Украины. Мы думаем, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее,

– подчеркнул Павильонис.

Также стало известно, что Литва предоставит Украине новый пакет помощи. В этот раз говорится о 40 миллионах евро. Подробная информация, что в него войдет, пока неизвестна.