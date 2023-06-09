Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил спикер министра иностранных дел Олег Николенко. Украина просит обеспечить доступ к своим гражданам.

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Николенко отметил, что сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных.

Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. Украина активно работает в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы вернуть всех наших защитников домой,

– заметил спикер МИД.

По его словам, украинское правительство не проинформировали о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.

"Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения. В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора", – заявил Николенко.

Он добавил, что украинская сторона передала обращение:

предоставить подробную информацию о своих гражданах;

безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь.

"Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", – подытожил представитель МИД.

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