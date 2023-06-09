Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил спикер министра иностранных дел Олег Николенко. Украина просит обеспечить доступ к своим гражданам.
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Поверенного Венгрии вызвали в МИД
Николенко отметил, что сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных.
Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. Украина активно работает в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы вернуть всех наших защитников домой,
– заметил спикер МИД.
По его словам, украинское правительство не проинформировали о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.
"Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения. В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора", – заявил Николенко.
Он добавил, что украинская сторона передала обращение:
- предоставить подробную информацию о своих гражданах;
- безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь.
"Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", – подытожил представитель МИД.
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Россия передала Венгрии украинских военнопленных: коротко
- СМИ со ссылкой на собственные источники недавно сообщили, что РПЦ планирует передать часть пленных украинцев Венгрии. Собеседник издания отметил, что это решение не согласовывалось с Украиной.
- Глава РПЦ Кирилл Гундяев собирался передать "по меньшей мере 11 украинских военнопленных". Так, Россия в очередной раз планировала актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".
- В четверг, 8 июня, пресс-служба РПЦ сообщила, что передача Венгрии группы украинских военнопленных из Закарпатья состоялась якобы по просьбе Будапешта.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина проверяет это сообщение. В частности, МИД связался с венгерскими дипломатами.
- В то же время Юсов отметил, что разведка располагала информацией об ИПСО, которую готовили российские спецслужбы с участием РПЦ. Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС.