У ДПСУ опублікували зворушливе відео зустрічі воїна з батьками. Захисник також поділився емоціями після повернення на рідну землю.

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"Ворог обламає зуби об Україну"

Коли я повернувся додому, то не міг повірити. Коли ми їхали, то люди стояли, фотографували нас, махали, співали гімн України, були з прапорами. Я досі не можу надихатись, це не передати ці враження,

– розповідає воїн.

Він також наголосив, що усі українські захисники, які потрапили в російський полон, – герої. Олексій додав, що пишається тим, що пішов у прикордонні війська.

"Ворог обламає зуби об нашу країну, але не доб'ється", – вважає захисник.

Зворушлива зустріч воїна з батьками: дивіться відео

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