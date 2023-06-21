В ГПСУ опубликовали трогательное видео встречи воина с родителями. Защитник также поделился эмоциями по возвращении на родную землю.
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"Враг обломает зубы об Украину"
Когда я вернулся домой, я не мог поверить. Когда мы ехали, люди стояли, фотографировали нас, махали, пели гимн Украины, были с флагами. Я до сих пор не могу вдохновляться, это не передать эти впечатления,
– рассказывает воин.
Он также подчеркнул, что все попавшие в российский плен украинские защитники – герои. Алексей добавил, что гордится тем, что пошел в пограничные войска.
"Враг обломает зубы о нашу страну, но не добьется", – считает защитник.
Трогательная встреча воина с родителями: смотрите видео
Что следует знать об очередном обмене пленными
- Во время последнего обмена удалось вернуть в Украину защитников "Азовстали", Бахмута, Мариуполя и острова Змеиный. В списке – воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники.
- Среди них – 93 рядовых и сержанта и два офицера. Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие защитники находились в плену ранеными.
- Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать, чтобы каждый украинец, оказавшийся на территории оккупанта, вернулся домой.
- В целом, с 24 февраля 2022 Украина вернула из плена 2526 украинцев и украинок.