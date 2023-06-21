В ГПСУ опубликовали трогательное видео встречи воина с родителями. Защитник также поделился эмоциями по возвращении на родную землю.

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"Враг обломает зубы об Украину"

Когда я вернулся домой, я не мог поверить. Когда мы ехали, люди стояли, фотографировали нас, махали, пели гимн Украины, были с флагами. Я до сих пор не могу вдохновляться, это не передать эти впечатления,

– рассказывает воин.

Он также подчеркнул, что все попавшие в российский плен украинские защитники – герои. Алексей добавил, что гордится тем, что пошел в пограничные войска.

"Враг обломает зубы о нашу страну, но не добьется", – считает защитник.

Трогательная встреча воина с родителями: смотрите видео

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