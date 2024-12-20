Раніше репатріаційні заходи відбулися наприкінці листопада. Тоді Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців, передає 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Сотні тіл українських військових вдалося обміняти

Тепер стало відомо про повернення тіл ще 503 воїнів. З числа повернених полеглих Захисників України:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії повернено 31 загиблого.

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих,

– наголосили у Координштабі.

До слова, раніше Росія заявила, що передала Україні рештки тіл українських військовополонених, які начебто загинули у катастрофі транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Тоді Координаційний штаб підтвердив отримання останків, але вони потребують додаткової ідентифікації для підтвердження їх належності українським військовослужбовцям.