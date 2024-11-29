Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що тепер експертні установи у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

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В Україну повернули тіла полеглих бійців

В Коордштабі повідомили, що з числа повернених полеглих Захисників України:

397 з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії повернено 17 загиблих.

Полеглих Захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ та Об'єднаного центру СБУ.

Також у процесі брало участь МВС України, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України й інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи,

– написали в Коордштабі.

Також вдячність за сприяння висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.