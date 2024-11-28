Він вважався два роки зниклим безвісти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Лохвицьку міську раду.

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В'ячеслав Трейман захищав Україну ще у 2015 році

Народився захисник 23 грудня 1986 року в місті Ромни. В'ячеслав був електрозварювальником – працював у Ромнах та Києві. Після одруження проживав на Полтавщині. Згодом у сім'ї народилася донька.

У 2015 році він був призваний в АТО та проходив службу у Слов'янську Донецької області.

А з перших днів повномасштабного вторгнення воїн знову повернувся до захисту рідної землі.

3 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави на Донецькому напрямку наш Герой загинув…. 8 квітня 2024 року під час обміну військовополоненими тіло В'ячеслава Треймана було доставлено в Фастівський морг, де за допомогою ДНК експертизи було встановлено його особу,

– написали у Лохвицькій міській раді.

24 Канал висловлює співчуття рідним загиблого захисника України В'ячеслава Треймана. Вічна пам'ять воїну!