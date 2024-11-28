Он считался два года пропавшим без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лохвицкий городской совет.

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Вячеслав Трейман защищал Украину еще в 2015 году

Родился защитник 23 декабря 1986 года в городе Ромны. Вячеслав был электросварщиком – работал в Ромнах и Киеве. После женитьбы проживал на Полтавщине. Впоследствии в семье родилась дочь.

В 2015 году он был призван в АТО и проходил службу в Славянске Донецкой области.

А с первых дней полномасштабного вторжения воин снова вернулся к защите родной земли.

3 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности нашего государства на Донецком направлении наш Герой погиб.... 8 апреля 2024 года во время обмена военнопленными тело Вячеслава Треймана было доставлено в Фастовский морг, где с помощью ДНК экспертизы была установлена его личность,

– написали в Лохвицком городском совете.

24 Канал выражает соболезнования родным погибшего защитника Украины Вячеслава Треймана. Вечная память воину!