Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии. В ведомстве отметили, что сейчас проводят процедуры по передаче тела бойца.

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Получил ранения в Бахмуте

В мае 2023 года Лекиашвили получил серьезные ранения, находясь в Бахмуте Донецкой области. После инцидента он сначала лечился в Украине, а затем был переведен в медицинские учреждения Грузии и Франции.

У Лекиашвили были парализованы конечности. Его перевезли в европейскую клинику, чтобы сохранить от ампутации ногу.

Во время лечения в Украине Лекиашвили был госпитализирован в Ровно, где 3 месяца находился в коме, получая критическую помощь. Дальнейшие подробности относительно его состояния не разглашаются.

В октябре 2023 года сообщалось, что состояние здоровья грузинского бойца, пострадавшего на войне в Украине, ухудшается. После ранения 24-летний боец потерял зрение. Он впал в кому.