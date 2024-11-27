Бойцу было всего-навсего 31 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Илларионовской территориальной общины.

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Что известно о гибели украинского защитника

После окончания девятого класса Лозоватской неполной средней школы Андрей получил специальность газосварщика. Начал трудовой путь в родном селе, а продолжил – в областном центре. Как отметили в громаде, он был трудолюбивый с детства, был надеждой и поддержкой родителей, уверенно "шагая дорогой жизни".

В армию мужчину призвали 8 июня 2024 года. В учебном центре он выучился на стрелка-санитара. В составе штурмового отделения воинской части сначала воевал на территории Харьковской области, позже выполнял боевые задачи уже в Сумской области.

И везде мужественный солдат достойно выполнял свой священный долг, чувствуя ответственность прежде всего перед собратьями. Боевое задание на Курщине стало последним для Андрея,

– говорится в сообщении.

К сожалению, жизнь 31-летнего воина, которому собратья дали позывной "Смайлик", оборвалась 14 ноября 2024 года в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи населенного пункта Новоивановка Суджанского района Курской области, что на территории страны-агрессора.



Андрей Кеба погиб на войне / Фото Илларионовская ТГ

"Трудно найти слова, которые бы зажили раны на сердце родителей и родственников погибшего. Он навсегда останется в памяти односельчан отзывчивым, добрым, позитивным. Больно осознавать, что где-то ходит его невеста, с которой он так и не встретился... Вечная слава и земной поклон тебе, воин-Герою", – добавили в громаде.