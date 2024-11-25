Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на жену военного Елену Бучак.

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Гибель Андрея Бучака

Навсегда 42 ... Так рано ты ушел. Любимый муж, верный друг всегда готовый прийти на помощь, веселый, немного романтик, мечтал, наслаждался жизнью, любил путешествовать. Настоящий патриот, любил Украину и боролся за ее свободу. Ты всегда будешь в моем сердце. Твоя воля и дух делали меня сильной. Постараюсь жить за нас двоих как бы трудно это ни было. Герои не умирают,

– написала женщина.

Андрей Бучак в 2000-х работал журналистом в Луганске. В армию мужчина присоединился в 2014 году. До этого был участником луганского Майдана.

Андрей Бучак погиб на войне / фото жены защитника

По данным портала "Вернись", Андрей Бучак исчез 13 августа 2024 года возле села Водяное (Донецкая область). Как сообщает Институт массовой информации, Андрей Бучак стал 93 медийщиком, который погиб в результате полномасштабной агрессии России.