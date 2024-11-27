Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Грузії. У відомстві зазначили, що наразі проводять процедури з передачі тіла бійця.

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Отримав поранення в Бахмуті

У травні 2023 року Лекіашвілі зазнав серйозних поранень, перебуваючи в Бахмуті Донецької області. Після інциденту він спочатку лікувався в Україні, а потім був переведений до медичних закладів Грузії та Франції.

У Лекіашвілі були паралізовані кінцівки. Його перевезли в європейську клініку, щоб зберегти від ампутації ногу.

Під час лікування в Україні Лекіашвілі був госпіталізований до Рівного, де 3 місяці перебував в комі, отримуючи критичну допомогу. Подальші подробиці щодо його стану не розголошуються.

У жовтні 2023 року повідомлялося, що стан здоров'я грузинського бійця, який постраждав на війні в Україні, погіршується. Після поранення 24-річний боєць втратив зір. Він впав у кому.