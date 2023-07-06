Додому повернулися двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону. Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Додому повернулися оборонці "Азовсталі"

Єрмак розповів, що Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Серед тих, яких визволили сьогодні, є:

поранені воїни,

військові з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків.

Кожен з них – герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу Президента Володимира Зеленського – повернути всіх. Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть. Слава нашим героям! Українці – найвища цінність держави!

– наголосив очільник ОП.

Дивіться фото звільнених захисників / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що з полону повернули 14 бійців системи МВС. Найближчим часом 10 нацгвардійців і 4 прикордонники зможуть зустрітися зі своїми близькими.

"Хлопці майже півтора року перебували у російському полоні. Усі вони обороняли Маріуполь. Серед звільнених бійців один офіцер, решта – солдати та сержанти. Наймолодшому з них було всього 21, коли обороняючи місто зі сталі, він потрапив до рук окупантів", – повідомив глава МВС.

Він подякував за повернення військових:

Президенту України,

Офісу Президента,

злагодженій команді Координаційного штабу з поводження з військовополоненими,

усім, хто допомагає повертати додому українців та українок.

Дивіться відео повернених із полону українців

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому вдалося повернути двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Загалом звільнили 43 військовослужбовців:

представників ЗСУ – 28 (серед них – 10 тероборонців),

Нацгвардії – 10,

прикордонників – 4,

військових моряків – 1.

Двоє повернутих цивільних – працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона. Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні,

– Мовиться у повідомленні.

Після звільнення на захисників чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернені з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.

Радниця глави ОП Дарія Зарівна зазначила, що вдалося повернути й дітей 6 та 10 років. Їхня матір – бойовий медик – повернулася з полону в жовтні минулого року.

"І вони з чоловіком весь цей час чекали на повернення вкрадених Росією діток. Попереду ще багато роботи – тисячі дітей, яких вкрала Росія, мають повернутися додому. Так само, як і всі наші полонені. Це задача Президента. Працюємо", – підсумувала Зарівна

Зверніть увагу! За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом від 24 лютого минулого року додому вже повернулися 2576 українців. Це вже 47 обмін, який вдалося провести.

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