Домой вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

К теме Украина вернула еще 45 военных: среди них есть защитники "Азовстали"

Домой вернулись защитники "Азовстали"

Ермак рассказал, что Украина продолжает возвращать защитников Мариуполя и "Азовстали". Среди освобождённых сегодня есть:

раненые воины,

военные из Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений.

Каждый из них – герой. Наша команда вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжает выполнять задачу Президента Владимира Зеленского – вернуть всех. Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома. Будут. Слава нашим героям! Украинцы – самая высокая ценность государства!

– подчеркнул руководитель ОП.

Смотрите фото освобожденных защитников / Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что из плена вернули 14 бойцов системы МВД. В ближайшее время 10 нацгвардейцев и 4 пограничника смогут встретиться со своими близкими.

"Ребята почти полтора года находились в российском плену. Все они обороняли Мариуполь. Среди освобожденных бойцов один офицер, остальные – солдаты и сержанты. Самому молодому из них было всего 21, когда обороняя город из стали, он попал в руки оккупантов", – сообщил глава МВД.

Он выразил благодарность за возвращение военных:

Президенту Украины,

Офиса Президента,

слаженной команде Координационного штаба по обращению с военнопленными,

всем, кто помогает возвращать домой украинцев и украинок.

Смотрите видео возвращенных плена украинцев

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что домой удалось вернуть двух защитников, имевших статус пропавших без вести. Всего освободили 43 военнослужащих:

представителей ВСУ – 28 (среди них – 10 тероборонцев),

Нацгвардии – 10,

пограничников – 4,

военных моряков – 1.

Двое возвращенных гражданских – работник завода "Азовсталь" и активист из Херсона. Некоторые из украинских защитников имеют тяжелые боевые ранения, травмы, полученные в плену,

– говорится в сообщении.

После освобождения защитников ждет программа лечения, реабилитации и реинтеграции, а сразу после обмена все возвращенные из вражеской неволи получают набор самых необходимых вещей и средства связи с родными.

Советница главы ОП Дарья Заривная отметила, что удалось вернуть и детей 6 и 10 лет. Их мать – боевой медик – вернулась из плена в октябре прошлого года.

"И они с мужем все это время ждали возвращения украденных Россией детей. Впереди еще много работы – тысячи детей, которых украла Россия, должны вернуться домой. Так же, как и все наши пленные. Это задача Президента. Работаем", – подытожила Заривная.

Обратите внимание! По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего с 24 февраля прошлого года домой уже вернулись 2576 украинцев. Это уже 47-й обмен, который удалось провести.

Украина вернула защитников Мариуполя: видео