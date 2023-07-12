Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

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В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин розповів про повернення тіл українців, які загинули у російському полоні.

І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні й там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути,

– заявив Котенко.

Варто нагадати, що в травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому наразі вже зафіксували дані про 24 тисячі осіб.