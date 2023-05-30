Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
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Отмечают, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников,
– говорится в сообщении.
Обмен пленными: последние новости
- 25 мая в Украину вернулись 106 наших военных, оказавшихся в российском плену. Многих украинских солдат считали пропавшими без вести.
- Тогда же удалось репатриировать три тела: двух иностранцев и одной украинки. Все они погибли в Бахмутском направлении.