Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

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Зазначають, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців,

– йдеться у повідомленні.

Довідка. У Мінреінтеграції нагадали, номер гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.