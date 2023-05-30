Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
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Зазначають, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців,
– йдеться у повідомленні.
Обмін полоненими: останні новини
- 25 травня в Україну повернулись 106 наших військових, які опинилися у російському полоні. Багатьох українських солдатів вважали зниклими безвісти.
- Тоді ж вдалось репатріювали три тіла: двох іноземців та однієї українки. Усі вони загинули на Бахмутському напрямку.