Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформує, що відразу 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

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98 бійців, яких визволили з полону, належать до ЗСУ

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

"Це означає, що Україна працює над поверненням усіх. У цій ситуації навіть статус безвісти зниклий або перебуває у пошуку – це не вирок! Це збереження надії та результат, на який потрібно працювати", – сказав в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що воїни, які повернулися з полону, перебувають у різному фізичному та психологічному стані. Однак він наголосив, що всім бійцям буде надана відповідна допомога.

Також Юсов сказав, що робота щодо повернення наших оборонців, які перебувають у російському полоні, а також робота щодо встановлення їхнього місця перебування – не зупиняється.

У Координаційному штабі уточнили, що щонайменше семеро врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

Що ще відомо про бійців, яких повернули з російського полону

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

У результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

Скільки військових Україна вже повернула з російського полону

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, скільки військових Україні вже вдалося визволити з російського полону.

Станом на 25 травня 2023 року, в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних. Зазначимо, що Росія порушує Женевську конвенцію, коли бере в полон цивільних громадян.