Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що усі визволені воїни воювали на Бахмутському напрямку. 68 воїнів, яких повернули з полону, вважалися зниклими безвісти.
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Україна повертає своїх людей додому
Українська розвідка повідомила, що під час обміну вдалось також повернули тіла двох іноземців та українки.
Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них – 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися 7 прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.
У ГУР зазначають, що щонайменше 7 врятованих захисників мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.
Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконує завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових,
– йдеться у повідомленні.
Попередні обміни полоненими: коротко
- Нещодавно з російського полону повернувся військовий Євген Чуднецов з позивним "Чудик". Ще після початку війни у 2014 році захисник пішов у полк "Азов" та потрапив у руки ворога. Ця історія повторилась уже після 24 лютого 2022 року.
- Крім того, 6 травня Україна змогла обміняти 45 захисників та захисниць "Азовсталі". Попередньо відомо, що наших військових обміняли на трьох російських пілотів.
- Серед повернутих захисників – 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що серед них є бійці, які одружилися на "Азовсталі" під час оборони Маріуполя.