У суботу, 6 травня, відбувся черговий масштабний обмін, в рамках якого в Україну повернулося 45 військовослужбовців, що боронили "Азовсталь" в Маріуполі на Донеччині. Зокрема, нарешті вдома "азовець" Євген Чуднецов. На жаль, досвід перебування у російському полоні для нього не новий. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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Історія захисника

Зазначимо, що перший раз "Чудик" опинився у полоні ще під час Широкинської наступальної операції. Власне, у лютому 2015 року бронетранспортер, яким він їхав, підбив танк – боєць намагався відійти, але вийшов на ворога, після чого його взяли у полон загарбники з окупованої частини Донецької області. Обміняли його аж через два роки та дев'ять місяців.

Сам боєць опісля розповідав, що терористи вибивали за допомогою плоскогубців йому зуби, а також били його електрошокером та струмом від радянського польового телефону.

Вижив завдяки татуюванню. Вони шукали шеврон, смикнули – а в мене тризуб, "чорне сонце" на плечі. Схопилися за голову і кажуть – ми тобі зараз це з рукою відріжемо. Потім один по рації повідомив: взяли всього розтатуйованого "азовця". Ті кажуть: везіть у Донецьк. Спочатку на емоціях і ножем тицяли, і казали, що розстріляють. Потім заспокоїлися,

– говорив захисник.

Євген Чуднецов / фото зі соцмереж

Зверніть увагу! Євген Чуднецов є уродженцем Макіївки на Донеччині. Загарбники з окупованої частини цього регіону вирішили, що він є "своїм" – тому й засудили захисника у так званому "суді" до 30 років ув'язнення нібито за "зраду".

Однак перший "досвід полону" не зупинив "Чудика". Після звільнення у 2017 році він відновився та повернувся на службу в "Азов". Підписавши контракт, він став начальником медслужби батальйону, хоча лікарська діяльність не була для нього пріоритетною.

Насамперед я стрілець, а потім – парамедик. Тобто ти звичайний боєць, але якщо щось трапляється, то надаєш медичну допомогу – витягуєш людей із поля бою,

– пояснював Чуднецов.

Власне, потрапив військовий у полон у травні 2022 року під час "евакуації" захисників "Азовсталі". Тому можна підсумувати, що в другому полоні він перебував майже рік.

Важливо! У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими після обміну зазначали, що в Україну повернувся герой-медик, що двічі був у полоні. Ймовірно, у повідомленні йшлося саме про Євгена Чуднецова.

"З полону повернуть кожного"

У Службі безпеки коментували цей обмін 6 травня. Там констатували, що життя людини – це найвища цінність. Тому Україна зробить все, аби повернути усіх захисників.

Також у ГУР не так давно наголошували, що працюють над обміном у форматі "всіх на всіх". За словами представника структури Андрія Юсова, це уже навіть не мрія, а цілком реальне та досяжне завдання.

Як "азовці" повертались з полону 6 травня: дивіться відео СБУ