В субботу, 6 мая, состоялся очередной масштабный обмен, в рамках которого в Украину вернулось 45 военнослужащих, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. В частности, наконец-то дома "азовец" Евгений Чуднецов. К сожалению, опыт пребывания в русском плену для него не нов. Больше – в материале 24 Канала.

Смотрите также "Илюшка, это ты": мама услышала голос сына, который с женой вернулся из плена – эмоциональное видео

История защитника

Отметим, что впервые "Чудик" оказался в плену еще во время Широкинской наступательной операции. Собственно, в феврале 2015 года бронетранспортер, на котором он ехал, подбил танк – боец пытался отойти, но вышел на врага, после чего его взяли в плен захватчики из оккупированной части Донецкой области. Обменяли его через два года и девять месяцев.

Сам боец спустя время рассказывал, что террористы выбивали с помощью плоскогубцев ему зубы, а также били его электрошокером и током от советского полевого телефона.

Выжил благодаря татуировке. Они искали шеврон, дернули – а у меня трезубец, "черное солнце" на плече. Схватились за голову и говорят – мы тебе сейчас это с рукой отрежем. Затем один по рации сообщил: взяли всего растатуированного "азовца". Говорят: везите в Донецк. Сначала на эмоциях и ножом тыкали, и говорили, что расстреляют. Потом успокоились,

– говорил защитник.

Евгений Чуденцов / фото из соцсетей

Обратите внимание! Евгений Чуднецов является уроженцем Макеевки Донецкой области. Захватчики из оккупированной части этого региона решили, что он является "своим" – потому и приговорили защитника на так называемом "суде" к 30 годам тюрьмы якобы за "измену".

Однако первый "опыт плена" не остановил "Чудика". После освобождения в 2017 году он возобновился и вернулся на службу в "Азов". Подписав контракт, он стал начальником медслужбы батальона, хотя лечебная деятельность не была для него приоритетной.

В первую очередь я стрелок, а потом – парамедик. То есть ты обычный боец, но если что-то случается, то оказываешь медицинскую помощь – вытаскиваешь людей с поля боя,

– объяснял Чуднецов.

Попал военный в плен в мае 2022 года во время "эвакуации" защитников "Азовстали". Можно подытожить, что во втором плену он находился почти год.

Важно! В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными после обмена отмечали, что в Украину вернулся герой-медик, дважды находившийся в плену. Вероятно, в сообщении речь шла именно о Евгении Чуднецове.

"Из плена вернут каждого"

В Службе безопасности комментировали этот обмен 6 мая. Там констатировали, что жизнь человека – это высшая ценность. Поэтому Украина сделает все, чтобы вернуть всех защитников.

Также в ГУР не так давно отмечали, что работают над обменом в формате "всех на всех". По словам представителя структуры Андрея Юсова, это уже даже не мечта, а вполне реальная и достижимая задача.

Как "азовцы" возвращались из плена 6 мая: смотрите видео СБУ