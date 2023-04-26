Представник пресслужби ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону відповів на питання, чи можливий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Про це пише 24 Канал.

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Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Це не просто мрія – це конкретне завдання,

– заявив представник ГУР.

Юсов наголосив, що це завдання обов'язково буде виконано, і для цього робляться реальні кроки.

Також він зауважив, що є певні новини з цього питання, однак зі зрозумілих причин він не може поділитися цією інформацією.

Представник ГУР зауважив, що Україна повернула 91 українця з Судану. Також Україна допомогла евакуювати понад 50 громадян інших держав. Зокрема, 29 громадян Грузії.

Черговий обмін полоненими

Нагадаємо, що з російського полону додому 26 квітня повернулися ще 44 українці. Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів.

Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних, – зазначив Андрій Єрмак.

Буданов розповів про безпрецедентний обмін

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю заявив, що наша держава наближається до обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх".

Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій.

"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", – уточнив він.