Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на питання, чи вважає він цей формат обміну реальним.
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Ми в принципі, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей,
– повідомив Буданов.
Безпрецедентний випадок в історії
Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій.
"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", – уточнив він.
Україна повертає додому своїх військових
- У Великдень та напередодні відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула додому 130 людей.
- Пізніше стало відомо, що серед бійців, яких вдалося повернути під час обміну, було багато тих, хто вважався зниклим безвісти. Так, з-поміж 130 повернених захисників – 48 раніше вважалися зниклими безвісти.
До слова, у російському полоні перебувають не лише військовослужбовці ЗСУ, а й цивільні особи. Так, у заручниках країни-агресора наразі щонайменше 20 тисяч цивільних українців.