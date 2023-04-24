Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на питання, чи вважає він цей формат обміну реальним.

Дивіться також Україна бореться за кожного: як ворог хоче нас розсварити

Ми в принципі, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей,

– повідомив Буданов.

Безпрецедентний випадок в історії

Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій.

"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", – уточнив він.

Україна повертає додому своїх військових

У Великдень та напередодні відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула додому 130 людей.

Пізніше стало відомо, що серед бійців, яких вдалося повернути під час обміну, було багато тих, хто вважався зниклим безвісти. Так, з-поміж 130 повернених захисників – 48 раніше вважалися зниклими безвісти.

До слова, у російському полоні перебувають не лише військовослужбовці ЗСУ, а й цивільні особи. Так, у заручниках країни-агресора наразі щонайменше 20 тисяч цивільних українців.