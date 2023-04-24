Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на питання, чи вважає він цей формат обміну реальним.

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Ми в принципі, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей,
– повідомив Буданов.

Безпрецедентний випадок в історії

Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій.

"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", – уточнив він.

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До слова, у російському полоні перебувають не лише військовослужбовці ЗСУ, а й цивільні особи. Так, у заручниках країни-агресора наразі щонайменше 20 тисяч цивільних українців.